Лоу: Масса помогает тренировать Стролла

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу рассказал, что Фелипе Масса помогает команде обучать новичка Формулы-1 Лэнса Стролла.

«Я давно восхищался Фелипе как соперником, особенно в 2008-м, когда я был в „Макларене“ и работал с Льюисом Хэмилтоном, а он и Масса боролись за чемпионский титул. Тогда Фелипе фантастически поработал и совсем недолго побыл чемпионом. Так что он пилот чемпионского уровня, и с ним здорово работать.

Фантастически иметь Фелипе в команде, особенно сейчас, когда Лэнс на стадии интенсивного обучения. Масса очень помогает с тренерской работой в боксах, чтобы Лэнс побыстрее набрал скорость", — цитирует Лоу Crash.