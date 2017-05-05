Алонсо: в России меня пока не очень узнают

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что в России прохожие его не узнают.

«Пока не очень. Здесь, в отличие от Америки, я могу спокойно ходить по улицам! Нет, конечно, в отеле, где останавливалась наша команда, по лицам людей вполне читалось, что они знают, кто мы, но не более того. Отношение сдержанное. По всей видимости, Россией ещё не овладела та «формульная» лихорадка, которая давно владеет Европой, а теперь даже и Америкой. У России, наверное, всё ещё впереди, хотя болельщиков на сочинский этап приезжает, как я заметил, очень много, и это главное», — цитирует Алонсо сайт банка ВТБ.