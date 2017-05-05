Масса: «Феррари» доказала, что можно справиться и без Ньюи

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса считает, что пример «Феррари» доказывает, что не только Эдриан Ньюи способен построить лучшее шасси в Формуле-1.

«Думаю, „Феррари“ делает то, чего никто не ждал в этом году. И это здорово, это значит, что наличие в твоей команде Эдриана Ньюи не означает, что ты будешь лучше остальных. Если люди из разных областей будут работать вместе, то могут справиться, даже не имея громких имён.

В ноябре я бы сказал, что с «Мерседесом» сможет побороться только «Ред Булл». Но «Ред Булл» не построил нужную машину, а «Феррари» построила", — цитирует Массу Autosport.