Маркионне: конкуренты в Штутгарте боятся «Феррари»

Президент «Феррари» Серджио Маркионне сказал, что команда невероятно прибавила в сравнении с прошлым сезоном и напугала соперников из Штутгарта. Таким образом Маркионне намекнул на «Мерседес», чья штаб-квартира находится в Штутгарте.

«Мы добились существенного прогресса. Кто-то назвал бы наше возвращение в сравнении с 2016 годом чудесным. „Феррари“ снова боеспособна, и наши конкуренты в Штутгарте нас боятся», — приводит слова Маркионне La Repubblica.

«Феррари» выиграла два из четырёх первых этапов сезона.