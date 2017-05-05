Бывший босс «Феррари» Фьорио находится в критическом состоянии

Бывший руководитель «Феррари» Чезаре Фьорио находится в критическом состоянии после падения с велосипеда. 78-летний Фьорио катался в южной Италии и попал в аварию, после чего был найден в бессознательном состоянии. По сообщению La Gazzetta dello Sport, Фьорио получил серьёзные травмы головы и рук.

Фьорио работал спортивным директором «Феррари» с 1989-го до начала 1991 года. При нём команда в 36 гонках завоевала 25 подиумов и одержала девять побед. Позднее Фьорио работал в Формуле-1 с «Лижье» и «Минарди».