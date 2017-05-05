Немецкий журнал выплатит семье Шумахера € 50 тыс. за ложную информацию

Суд Гамбурга обязал немецкое издание Bunte выплатить семье семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера € 50 тыс. в качестве компенсации за распространение информации о его здоровье. Суд счёл это нарушением права гонщика на личную жизнь.

В декабре 2015 года Bunte вышел с заголовком «Это почти Рождественское чудо — Михаэль Шумахер снова может ходить». Юристы оспорили такое заявление, и судья счёл их правыми. В то же время суд принял во внимание то, что Bunte опирался на информацию, полученную из собственного источника, и потому штраф оказался ниже ожидаемого. Семья Шумахера запрашивала € 100 тыс., сообщает Spiegel.