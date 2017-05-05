Ферстаппен: хорошо, если «Ред Булл» сможет хотя бы держаться за «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не рассчитывает, что обновления на Гран-при Испании выведут его команду в лидеры Формулы-1.

«В прошлом году гонка в Барселоне была для меня особенной, и в конце мы сумели победить. Когда я пересёк финишную черту, у меня были невероятные ощущения.

Возвращение в Испанию для меня много значит. Надо подождать и посмотреть, что дадут нам обновления. Надеюсь, мы станем ближе к топ-командам или хотя бы сможем держаться за ними. Это уже стало бы хорошим шагом вперёд", — цитирует Ферстаппена пресс-служба команды.