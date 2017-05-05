Певица Мэрайя Кэри выступит на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку. Кэри даст концерт по завершении гоночного уик-энда.

48-летняя Кэри за свою карьеру продала более 220 млн дисков в собственными песнями, 18 раз её песни занимали первое место в рейтинге Billboard Hot 100, также певица получила пять премий «Грэмми». Всего на счету Кэри 14 музыкальных альбомов, роли в нескольких фильмах и телесериалах.

Гран-при Азербайджана впервые будет проведён с 23 по 25 июня в Баку. В прошлом году бакинская трасса принимала Гран-при Европы Ф-1.