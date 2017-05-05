Педроса — лучший по итогам двух тренировок Гран-при Испании MotoGP

Дани Педроса показал лучший результат на обеих свободных практиках на Гран-при Испании MotoGP. Во время первых тренировочных заездов вслед за Педросой финишировали Кэл Кратчлоу и Джек Миллер. Действующий чемпион Марк Маркес продемонстрировал пятое время, Валентино Росси занял 16-ю строчку.

MotoGP. Гран-при Испании. Первая тренировка

1. Дани Педроса («Хонда») — 1:51,648

2. Кэл Кратчлоу («Хонда») +0,002

3. Джек Миллер («Хонда») +0,159

4. Андреа Довициозо («Дукати») +0,182

5. Марк Маркес («Хонда») +0,314

6. Йонас Фольгер («Ямаха») +0,601

7. Алекс Эспаргаро («Априлья») +0,702

8. Данило Петруччи («Дукати») +0,705

9. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0,711

10. Маверик Виньялес («Ямаха») +0,907

....

16. Валентино Росси («Ямаха») +1,615

На второй тренировочной сессии Педроса вновь был лучшим, Джек Миллер показал второе время, а Кэл Кратчлоу замкнул тройку лидеров. Валентино Росси вновь не попал в топ-10, заняв 12-ю строчку, Марк Маркес стал 14-м.

MotoGP. Гран-при Испании. Вторая тренировка

1. Дани Педроса («Хонда») 1:39, 420

2. Джек Миллер («Хонда») +0,544

3. Кэл Кратчлоу («Хонда») +0,625

4. Хорхе Лоренсо («Дукати») +0,871

5. Данило Петруччи («Дукати») +0,958

6. Маверик Виньялес («Ямаха») +0,959

7. Альваро Баутиста («Дукати») +0,972

8. Андреа Довициозо («Дукати») +1,008

9. Алекс Эспаргаро («Априлья») +1,059

10. Поль Эспаргаро (КТМ) +1,153

...

12. Валентино Росси («Ямаха») +1,278

...

14. Марк Маркес («Хонда») +1,495.