Хаккинен, Новицки и Мик Шумахер примут участие в матче в поддержку М. Шумахера

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен примет участие в футбольном матче организованном в поддержку своего бывшего конкурента на трассе семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Мероприятие состоится 3 июля в Майнце, об этом сообщает Autosport.

Кроме Хаккинена в поединке примут участие сын Михаэля — Мик Шумахер, легендарный форвард команды НБА «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, а также экс-нападающий сборной Германии Мирослав Клозе.

Отметим, что в минувшем году подобное мероприятие собрало на стадионе в Майнце 25 000 зрителей.