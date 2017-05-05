Петров — об аварии: я атаковал на грани и слишком активно вошёл в поворот

Пилот «Манора» Виталий Петров прокомментировал итоги квалификации WEC в Спа, в ходе которой россиянин разбил автомобиль, а его экипаж занял итоговое 11-е место.

«Машина была настроена очень хорошо. Я атаковал на грани и, скорее всего, слишком активно вошёл в поворот, и в результате заезда на поребрик у машины сорвало заднюю часть. Сейчас нужно всё проанализировать. Настройки, повторюсь, очень хорошие, скорость есть. Надо максимально деликатно подойти к гонке, работы завтра предстоит побольше.

Ключевую роль завтра в гонке будет играть стратегия. Её придётся изменить, конечно, с учётом текущей ситуации. Начнёт гонку более медленный пилот — Роберто Гонзалес, на нём будет задача объехать машины GT. После этого мы с Симоном Трюммером будем вытаскивать нас на максимально высокую позицию. Ну а сейчас команде предстоит восстановить автомобиль к гонке. Обещали успеть", — приводит слова Петрова сайт Smpracing.