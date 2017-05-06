Фернли: проблемы Малльи никак не повредят «Форс Индия»

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли выразил уверенность в том, что проблемы с законом босса команды Виджая Малльи не окажут на неё пагубного влияния.

«Виджай на протяжении долгих лет всегда был предметом множества спекуляций, но это никогда не сказывалось на команде. И эти новые проблемы повредят „Форс Индии“ не больше, чем предыдущие. Что касается конкуренции в чемпионате, то мы не в состоянии бороться с первыми тремя командами.

Сложно рассчитывать на это, если тратишь только третью часть средств от тех 300 миллионов, которые затрачивают на болид в «Феррари», «Мерседесе» или «Ред Булл». Но не воспринимайте мои слова как разочарование, я просто констатирую факты», — приводит слова Фернли AutoHebdo.