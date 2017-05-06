«Порше» и «Тойота» не заинтересованы в Алонсо для гонки «24 часа Ле-Мана»

Руководство «Порше» и «Тойота» исключило вероятность того, что в 2018 году испанский пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана» в составе одной из этих заводских команд.

Босс «Порше» Андреас Зайдль, оценивая возможность участия Алонсо в «Ле-Мане» в следующем году, дал понять, что не заинтересован в этом.

«Сейчас у нас только две машины, и я не вижу предпосылок для каких-либо изменений. Мы довольным теми шестью пилотами, которые у нас есть, так что у нас нет доступных мест. Такой вариант был бы возможен в 2015-м, когда у нас было три автомобиля. Тогда мы вели переговоры, но они завершились неудачно. В данный же момент у нас нет вариантов для этого», — приводит слова Зайдля Autosport.

Примерно то же самое озвучил и директор «Тойоты» Роб Лейпен.

«С моей точки зрения, в команде должен быть баланс. Мы не гонимся за большими именами, это совсем не приоритет для нас. Конечно, мы готовы его выслушать, если он обратится к нам, но в целом мы не заинтересованы в этом», — завершил Лейпен.