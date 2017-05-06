Лукьянюк лидирует на Ралли Канарских островов после 6-го СУ, Грязин — 14-й

Российский пилот Алексей Лукьянюк лидирует после прохождения шести спецучастков на Ралли Канарских островов. Второе место занимает Бруно Магальяэш, тройку лидеров замыкает Каетан Каетанович.
Ещё один россиянин Николай Грязин обосновался на 14-м месте.
ERC. Ралли Канары. Положение после шести СУ.
1. Алексей Лукьянюк (Ford Fiesta R5) 59:37,5
2. Бруно Магальяэш (Škoda Fabia R5) +25,7
3. Каетан Каетанович (Ford Fiesta R5) +27,9
4. Иван Арес (Hyundai i20 R5) +35,3
5. Хосе Мария Лопес ( Peugeot 208 T16) +35,7
6. Кристиан Гарсия (Ford Fiesta R5) +44,1
7. Мишель Сильвэн (Škoda Fabia R5) +45,0
8. Луис Монзон (Ford Fiesta R5) +50,9
9. Бриан Буфье (Ford Fiesta R5) +1:00,5
10. Гжегож Гжиб (Škoda Fabia R5) +1:00,9
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14. Николай Грязин (Škoda Fabia R5) +1:52,5