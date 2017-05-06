Льюис Хэмилтон остаётся самым богатым спортсменом Великобритании

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон удерживает звание самого богатого спортсмена Великобритании по версии Sunday Times. Состояние Хэмилтона оценивается в 121 млн фунтов стерлингов ($ 170 млн).
В десятку попал ещё один представитель Ф-1 — третий пилот «Макларена» Дженсон Баттон занял в рейтинге четвёртое место.
Самые богатые спортсмены Великобритании:
1. Льюис Хэмилтон (Формула-1) — 121 млн фунтов стерлингов
2. Златан Ибрагимович (Футбол) — 110 млн фунтов стерлингов
3. Уэйн Руни (Футбол) — 93 млн фунтов стерлингов
4. Дженсон Баттон (Формула-1) — 86 млн фунтов стерлингов
5. Рори Макилрой (Гольф) — 82 млн фунтов стерлингов