Лёб лидирует после первого дня этапа по ралли-кроссу на «Хоккенхаймринге»

Девятикратный чемпион WRC Себастьен Лёб стал лучшим в первый день этапа по ралли-кроссу в Хоккенхайме. Француз выиграл обе квалификационные гонки в пятницу. Вторым идёт Йохан Кристоферссон. Третье место занимает Тимми Хансен.

Россиянин Тимур Тимерзянов в обеих гонках стал седьмым и идёт на пятом месте по итогам дня.

WRX. Германия. Итоги первого дня

1. Себастьен Лёб («Пежо») — 100 очков

2. Йохан Кристофессон («Фольксваген») — 87

3. Тимми Хансен («Пежо») — 84

4. Кевин Хансен («Пежо») — 81

5. Тимур Тимерзянов («Стард») — 74