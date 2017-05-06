Лёб лидирует после первого дня этапа по ралли-кроссу на «Хоккенхаймринге»

Девятикратный чемпион WRC Себастьен Лёб стал лучшим в первый день этапа по ралли-кроссу в Хоккенхайме. Француз выиграл обе квалификационные гонки в пятницу. Вторым идёт Йохан Кристоферссон. Третье место занимает Тимми Хансен.
Россиянин Тимур Тимерзянов в обеих гонках стал седьмым и идёт на пятом месте по итогам дня.
WRX. Германия. Итоги первого дня
1. Себастьен Лёб («Пежо») — 100 очков
2. Йохан Кристофессон («Фольксваген») — 87
3. Тимми Хансен («Пежо») — 84
4. Кевин Хансен («Пежо») — 81
5. Тимур Тимерзянов («Стард») — 74