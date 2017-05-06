З. Браун: моторов «Мерседес» на «Макларене» не будет

Руководитель «Макларена» Зак Браун ещё раз заверил, что его команда не станет использовать силовые установки «Мерседеса». Ранее появились слухи, что «Макларен» готов отказаться от моторов «Хонды» уже в 2018 году.

«Мерседеса» в задней части нашей машины не будет. Конечно, наши результаты в Формуле-1 сейчас разочаровывают, но мы были смелы и приняли важные решения. Мы разочарованы, что не выигрываем гонки, и за ночь это не изменится. Но мы работаем изо всех сил, и когда победим, победа будет слаще», — приводит слова Брауна F1i.