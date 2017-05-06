Джонсон: жажду увидеть, что получится у Алонсо на «Инди 500»

Семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон считает увлекательным решение двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо выступить в гонке «500 миль Индианаполиса».

«Как фанат всех видов автоспорта я хочу увидеть, что из этого всего получится. Я всегда был фанатом Алонсо, он развлекает на трассе и за её пределами, и мне нравится его цепкость. Я жажду увидеть, что у него получится. Все мы гадаем, как разные пилоты справятся в других сериях, так что будет здорово на это посмотреть», — приводит слова Джонсона Savannah Morning News.