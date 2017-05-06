Глава IndyCar: переманивать пилотов Формулы-1 — не наша стратегия

Глава IndyCar Марк Майлз заявил, что не намерен переманивать в свою серию звёзд Формулы-1. Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» в этом сезоне.

«Не думаю, что это наша стратегия. Просто больше пилотов обратят на нас внимание, а там посмотрим, что будет. В их карьерах могут быть моменты, когда переход к нам будет иметь смысл. Но само по себе это не стратегия.

Всё дело в привлечении внимания. И это ясно, достаточно посмотреть аудиторию наших тестов и количество просмотров", — приводит слова Майлза Reuters.