Дизайнер представил свой вариант болида «Феррари» для Формулы-E

Дизайнер автомобилей Шон Булл представил своё видение болида «Феррари» в Формуле-E. Ранее президент «Скудерии» Серджио Маркьонне заявил, что итальянская команда должна быть представлена в серии электромобилей.

Также Булл показал, как по его мнению могли бы выглядеть болиды «БМВ» и «Порше». Ранее «БМВ» уже зарегистрировал собственную команду в Формуле-E и примет участие в чемпионате, начиная с пятого сезона.

Зимой компания Spark, которая будет поставлять шасси командам Ф-E в сезоне-2018/19, представила свою концепцию новых болидов.