Билли Монгер намерен вернуться в гонки после потери обеих ног

Британский пилот Формулы-4 Билли Монгер, потерявший в аварии обе ноги, намерен вернуться в гонки.

«Поддержка, которую я получил, усилила моё стремление вернуться за руль и участвовать в гонках. Такова моя цель», — заявил Монгер Sporting Life.

Монгера поддержал глава его команды JHR Стивен Хантер.

«В автоспорте ты работаешь обеими руками и головой, также, как ногами. Ты вполне можешь справиться, потеряв что-то. Он очень целеустремлённый молодой человек, его цель достижима и я уверен, что он справится», — сказал Хантер.