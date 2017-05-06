Ауэр выиграл первую гонку DTM в Хоккенхайме

Гонщик «Мерседеса» Лукас Ауэр выиграл первую гонку DTM на «Хоккенхаймринге». Вторым финишировал Тимо Глок на «БМВ». Третьим стал Майк Роккенфеллер.
DTM. Хоккенхайм. Первая гонка
1. Лукас Ауэр («Мерседес»)
2. Тимо Глок («БМВ») +1.942
3. Майк Роккенфеллер («Ауди») +3.351
4. Эдоардо Мортара («Мерседес») +3.984
5. Маттиас Экстрём («Ауди») +4.275
6. Рене Раст («Ауди») +5.855
7. Гэри Паффет («Мерседес») +6.956
8. Пол ди Реста («Мерседес») +13.648
9. Нико Мюллер («Ауди») +17.510
10. Марко Виттман («БМВ») +19.190