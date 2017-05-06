«Тойота» победитель WEC в Спа, экипаж Русинова — выиграл в LMP2

Экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Энтони Дэвидсона и Казуки Накадзимы одержал победу в гонке WEC в Спа. Вторая строчка также досталась пилотам «Тойоты» Камуи Кобаяши и Майку Конвею.

Тройку лидеров замкнул экипаж «Порше» в составе Тимо Бернхарда, Эрла Бамбера и Брэндона Хартли. Команда «Джи-Драйв» в составе Русинова, Тирье и Линна стала победителем в классе LMP2. Экипаж ещё одного россиянина Виталия Петрова занял восьмое место.

WEC. Спа. Гонка.

1. Буэми/Дэвидсон/Накадзима («Тойота») — 173 круга

2. Кобаяши/Конвей/Лопес («Тойота») +1,992

3. Бернхард/Бамбер/Хартли («Порше») +35,283

4. Яни/Лоттерер/Тэнди («Порше») +1:25,438

5. Ляпьер/Сарразен/Кунимото («Тойота») — 171 круг

6. Уэбб/Крайхайммер/Росситтер («Энсо») — 161 круг

7. (LMP2 — 1). Русинов/Тирье/Линн («Джи-Драйв») — 160 кругов

....

14. (LMP2 — 8) Гонсалес/Труммер/Петров («Манор»)