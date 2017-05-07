MotoGP. Херес. Гонка. Текстовая онлайн-трансляция

В воскресенье, 7 мая, в Хересе состоится четвёртый этап чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP — Гран-при Испании. Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени.

После первых трёх этапов сезона в личном зачёте лидирует семикратный чемпион серии Валентино Росси. Вторым идёт его напарник по команде «Ямаха» Маверик Виньялес. Третье место занимает действующий чемпион серии Марк Маркес.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки. Следить за ней читатели смогут по нижеприведённой ссылке: