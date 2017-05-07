Феттель: пока ситуация складывается не в пользу Райкконена

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поддержал своего партнёра по команде Кими Райкконена, для которого старт сезона пока складывается не лучшим образом.

«Я думаю, что Кими заслуживает других итоговых результатов. Очевидно, что в Бахрейне ему очень дорого стоил старт и первый круг, иначе там всё сложилось бы иначе, и он был бы на подиуме.

Я вижу, что происходит, и пока ситуация не на 100 % складывается в пользу Райкконена, но я не думаю, что у кого-либо в паддоке есть сомнения относительно его таланта. Я не думаю, что есть ещё один такой пилот, который ушёл бы в WRC, достойно там выступал, а потом вернулся бы в Формулу-1 с такими выступлениями.

Если вы помните, в минувшем году мне тоже не всегда везло, но в итоге сезон всё уравнивает", — приводит слова Феттеля Autosport.