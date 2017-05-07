Наср обеспокоен результатами бразильцев в Формуле-1 и намерен вернуться

В нынешнем сезоне Формулы-1 в чемпионате представлен лишь один пилот из Бразилии — Фелипе Масса, до его неожиданного возвращения в большой спорт предполагалось, что сезон-2017 пройдёт и вовсе без представителей этой страны. Экс-пилот «Заубера» Фелипе Наср заявил, что обеспокоен таким положением бразильского автоспорта, и в очередной раз дал понять, что намерен вернуться в Формулу-1.

«Конечно, я обеспокоен тем, что происходит. Также я переживаю за младшее поколение пилотов. Бразилия всегда была частью Формулы-1, и мы просто не можем так упустить наше наследие. Мы не должны прекращать поиск новых талантов.

Мой менеджер сейчас прикладывает все усилия для того, чтобы у меня была возможность вернуться в Формулу-1 в 2018 году. Он общается с командами, и это дело времени. Но надо помнить и то, что за всем этим стоят большие коммерческие интересы, так что всё должно сложиться вместе. В целом же я готов сесть в болид хоть завтра», — приводит слова Насра Autosport.