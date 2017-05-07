Масса: работа со Строллом напоминает мне то, как я учился у Шумахера

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что его работа с Лэнсом Строллом, напоминает те времена, когда Михаэль Шумахер был наставником бразильца во время выступлений в «Феррари».

«Я думаю, что делюсь информацией со Строллом даже легче, чем это делал Михаэль. В своё время я спрашивал у Шумахера гораздо больше, чем он давал мне, но тем не менее он давал нужную мне информацию. Хотя он и не был счастлив, когда я опережал его. Но я всё равно постоянно просил его помощи, спрашивал, как он делает те или иные вещи, потому что я видел его мастерство.

Сейчас я пытаюсь помогать Строллу и давать ему всё, что могу. Мы хорошо с ним ладим, и я могу, к примеру, подсказать ему, что надо делать, чтобы терять меньше времени на круге. Сейчас он учится, и нам нужно время», — приводит слова бразильца Motorsport.