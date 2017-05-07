Лоренсо: финиш на подиуме с «Дукати» — это как победа

Гонщик заводской команды MotoGP «Дукати» Хорхе Лоренсо прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Испании, по итогам которой финишировал на третьем месте. Испанский пилот пробился на свой первый подиум в текущем сезоне после старта из третьего ряда.

«Завоевать подиум с «Дукати» на таком сложном мотоцикле — это результат, которым я горжусь и от которого очень счастлив. Я не ожидал такого результата, я думал, что буду бороться за пятую или шестую позицию», — приводит слова Лоренсо Autosport.