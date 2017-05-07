Педроса: победить в Хересе было не так просто, как могло показаться

Пилот «Хонды» Дани Педроса прокомментировал победу своей команды в гонке Гран-при Испании MotoGP, которая состоялась 7 мая в Хересе.

«Это была хорошая гонка, я очень счастлив. Это было не так просто, как может показаться, но мне понравилось… Я счастлив одержать победу для своей команды, мы упорно трудились с зимних тестов. Всё продвигается хорошо. И вот теперь после последнего подиума мы одержали победу. Теперь мы надеемся продолжить в том же духе.

Удивительно, что сегодня мы победили, потому что наши соперники оказались не так хороши. Обычно, «Ямаха» является фаворитом на этой трассе. Обычно по крайней мере один из их пилотов каждый год финиширует на подиуме. Мы вернули себе некоторые очки, которые потеряли из-за ошибки в Аргентине, так что ситуация в чемпионате стала интереснее», — приводит слова Педросы официальный сайт MotoGP.