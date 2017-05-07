Уэббер: сейчас «Маклареном» управляет Алонсо

Бывший гонщик Ф-1 Марк Уэббер считает, что на данный момент в «Макларене» всем заправляет Фернандо Алонсо и что для его напарника Стоффеля Вандорна борьба в таких условиях будет хорошей школой.

«Сейчас командой руководит Фернандо. Он управляет «Маклареном». Он невероятен. Он эмоционален. Для Стоффеля это будет хорошей школой.

Это нелегко, но что ж, добро пожаловать в Формулу-1. На кухне всегда горячо. Мне очень нравится Стоффель. У него идёт кругом голова. Я думаю, он видит полную картину, очень приятную для его возраста. Впереди у него очень хорошая карьера», — цитирует Уэббера Crash.

Что касается партнёрства «Макларена» с «Хондой», то австралиец считает, что сейчас всё идёт к прекращению сотрудничества. «Очевидно, что настал критический момент. Так не может продолжаться. Должен появиться огромный прирост мощности у моторов «Хонда», либо должны произойти перемены. «Макларен» не гоняется ради финиша на 14-м месте. В конце концов, они просто лишатся бизнеса, поэтому должны найти решение очень быстро».