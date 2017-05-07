Грожан: гонка в Барселоне будет ключевым моментом

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Испании.

«Все прекрасно знакомы с трассой в Барселоне. Будет хорошо получить возможность оценить, что нам удалось изменить и насколько мы продвинулись после зимних тестов. Я думаю, что гонка Гран-при в Барселоне станет ключевым моментом, потому что там будут первые большие обновления у всех команд. Там мы должны увидеть, чего мы добились и достаточно ли этого или нам хотелось бы большего.

Вообще, если посмотреть на первые три гонки, то мы были очень стабильны, очень хороши. Гран-при России был особенным, потому что мы испытывали много проблем с машиной. Я бы не сказал, что начало этого сезона стало таким же нестабильным, как начало прошлого, поэтому я доволен. Я доволен машиной на данный момент. Обычно мы на грани прохождения в Q3, теперь большой вопрос в том, что принесут обновления. Что мы получим в сравнении с остальными. Я считаю, что мы на верном пути, но никогда не знаешь, что делают другие», — цитирует Грожана пресс-служба «Хааса».