Хаккинен: не удивлюсь, если Алонсо выиграет гонку «Индианаполис 500»

Двукратный чемпион мира в Ф-1 Мика Хаккинен прокомментировал решение пилота «Макларена» Фернандо Алонсо пропустить Гран-при Монако ради участия в легендарной гонке «Индианаполис 500», входящей в чемпионат IndyCar.

«Конечно же, Фернандо добился больших успехов в Формуле-1. И с моей точки зрения, побороться в «Инди 500» — это отличная возможность для него. Это умный шаг со стороны «Макларена», «Хонды» и Фернандо — принять участие в самой крупной гонке Америки, пропустив один Гран-при, который не будет иметь значения. Участие в «Инди 500» будет очень мотивирующим для Фернандо, и это отличная возможность для «Макларена» и «Хонды».

Я и не буду слишком удивлён, если Фернандо выиграет «Инди 500». Он очень талантливый гонщик, он будет очень внимательно изучать гонку. И для него будет достаточно времени на тренировках, чтобы освоить скорость. Мы уже видели это на тестах для новичков. На каждом круге с новой машиной он чему-то учится, так что весь его опыт поможет ему в обучении. Также у него будут ценные данные от команды Andretti, от «Хонды» и Жиля де Феррара. И если сложить это всё вместе, можно ожидать, что он будет конкурентоспособен», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.