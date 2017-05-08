Цареградцев: 3 сибиряка в топ-4 на этапе российской дрифт-серии — это сила

Победитель первого этапа чемпионата России по дрифту в российской дрифт-серии Аркадий Цареградцев прокомментировал своё успешное выступление на трассе Moscow Raceway.

«Я увожу с собой первое место в личном зачёте, а «Fail Crew», представленная на первом этапе мной и Никитой Шиковым ,— первое место в командном! Три сибиряка в топ-4 — это сила! И я впервые в жизни рад, что ошибся в дыму с точкой перекладки и уехал внутрь дуги, иначе из наших с Никитой машин получился бы «салат»! Сейчас нас ждёт небольшой перерыв, но уже совсем скоро увидимся в Нижнем Новгороде», — приводит слова Цареградцева официальный сайт серии.