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Брандл: Ферстаппену не стоит так сильно расстраиваться

8 мая 2017, понедельник. 13:40. Авто

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телекомментатор Мартин Брандл считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен слишком расстраивается из-за недостаточной конкурентоспособности болида австрийской команды.

«Он так умён, что я не думаю, что ему нужны мои советы. Но он не должен расстраиваться из-за того, что его машина не является более быстрой. Я просто вижу разочарование на его лице», — цитирует Брандла голландское издание De Telegraaf.

Также Брандл поделился ожиданиями от борьбы за победу в чемпионате Ф-1. «Битва между «Мерседесом» и «Феррари» будет продолжаться на протяжении всего сезона. У обеих команд отличные гонщики», — резюмировал экс-пилот.

Источник: De Telegraaf Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Ред Булл Феррари Макс Ферстаппен
Новости. Авто
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