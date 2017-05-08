Экклстоуна связывают с возможной сделкой по продаже «Форс Индия»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун может быть вовлечён в потенциальную сделку по продаже команды «Форс Индия». Ранее появилась информация о том, что в Формулу-1 может вернуться легендарная команда «Брэбем», которая может возродиться на базе нынешней «Форс Индия». За проектом по возрождению «Брэбема» стоит консорциум инвесторов из США.

«Большой вопрос в том, не стоит ли за этим Берни (Экклстоун)?», — отмечает авторитетный журналист швейцарского издания Blick Роджер Бенуа, ссылаясь на сообщения о возможной продаже команды.