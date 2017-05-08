«Феррари» получит больше всех денег от FOM в 2017 году

В 2017 году управляющая компания Формулы-1 FOM выплатит больше всего призовых команде «Феррари». «Скудерия» получит $ 180 млн. Действующие чемпионы из «Мерседеса» получат $ 171 млн.

Меньше всех заработают новички чемпионата из «Хааса». Американская команда получит $ 19 млн.

Сама FOM за 2017 год заработает $ 1,38 млрд из которых $ 940 млн будут выплачены командам, сообщает Autosport.

Доход команд Формулы-1 от FOM:

1. «Феррари» — $ 180 млн

2. «Мерседес» — $ 171 млн

3. «Ред Булл» — $ 161 млн

4. «Макларен» — $ 97 млн

5. «Уильямс» — $ 79 млн

6. «Форс Индия» — $ 72 млн

7. «Торо Россо» — $ 59 млн

8. «Рено» — $ 52 млн

9. «Заубер» — $ 49 млн

10. «Хаас» — $ 19 млн.