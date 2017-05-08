Алонсо: «Макларен» не может сосредоточиться на скорости, не поправив надёжность

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Испании.

«Я очень рад возвращению в Барселону на Гран-при Испании. Это моя домашняя гонка, у меня были тут прекрасные времена, а атмосфера всегда безумна. Мы проводим там много времени по ходу предсезонной подготовки, но нет ничего, что сопоставимо по эмоциям с гонкой перед домашними фанатами. Это особое чувство.

После череды трудных гонок я не уверен, чего ждать от этого этапа. Мы ждём несколько новых частей, которые привозим на каждую гонку, но не можем сосредоточиться на скорости, пока не решим проблему с надёжностью.

На последних этапах для меня увлекательной была квалификация, и я надеюсь повторить это в Барселоне. Но главное — по максимуму использовать свою позицию в гонке", — цитирует Алонсо пресс-служба команды.