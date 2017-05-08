Вандорн: проблемы «Макларена» хороши для моего развития

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн считает, что трудности команды позволят ему многому научиться. Вандорн проводит первый полноценный сезон в Формуле-1 и пока не набрал ни одного очка.

«Я думаю, что это хорошо для моего развития как пилота. Хотя ситуация и трудная, в ней можно многому научиться.

Когда я выступал в младших сериях, у меня никогда не было тяжёлых времён. Я всегда сражался за победы, за титулы, и всё шло гладко. Да, бывали плохие гонки, но трудные времена для меня в новинку", — приводит слова Вандорна Autosport.