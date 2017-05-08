Сайнс-младший: восхитительно проезжать мимо собственной трибуны на каждом круге

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший поделился ожиданиями от Гран-при Испании Формулы-1.

«Ощущения от домашней гонки отличаются от любой другой — каждый раз выезжая на трассу, ты знаешь, что за тебя болеет больше людей, и это делает этап особенным. Я езжу на трассу в Барселоне с девяти лет, а теперь выступаю здесь. Это восхитительно! Конечно, уик-энд получается напряжённее обычного, но я делаю всё с большой улыбкой на лице, ведь знаю, как мне повезло.

Восхитительно, что у меня есть собственная трибуна. Мы выступили с этой инициативой в прошлом году, и она получила огромную поддержку, так что в этом году мы сделаем так снова. Там будет более 4 тыс. человек и будет восхитительно проезжать мимо них на каждом круге. Надеюсь, это станет ежегодной традицией", — цитирует Сайнса пресс-служба команды.