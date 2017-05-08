Младший брат Феттеля начал карьеру в гонках

Фабиан Феттель, брат четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля, начал карьеру в автогонках. 18-летний Феттель-младший дебютировал в серии Audi Sport TT Cup. Гонщик признался, что его удивил уровень внимания со стороны СМИ.

«Частично я ожидал этого, но не в такой экстремальной форме. Однако я могу с этим справиться.

Конечно, я общаюсь с Себастьяном, ведь нельзя найти кого-то более опытного в автоспорте. Но я решил, что хочу идти своим путём. Хочу договариваться с людьми, чтобы к концу сезона у меня были необходимые деньги. И сейчас вместе с отцом мы работаем так же, как любой другой гонщик", — цитирует Феттеля-младшего F1i.