Глок: мне предложили место в команде Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок, ныне выступающий в DTM, заявил, что ему предложили вернуться в «Королевские гонки».

«Счастлив сообщить, что после успешного старта сезона-2017 в DTM я получил звонок прямо из Формулы-1 с предложением места в команде. Скоро дам вам знать, какая гонка будет у меня первой», — написал Глок в «Инстаграме».

Глок провёл в Формуле-1 пять сезонов — с 2008 по 2012 год — и выступал за «Тойоту», «Вёрджин» и «Марусю». С 2013 года он выступает в DTM и одержал за это время три победы.