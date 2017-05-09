«Хаас» оставил Ферруччи пилотом по развитию

Команда Формулы-1 «Хаас» заключила новый контракт с пилотом по развитию Сантино Ферруччи. Он присоединился к коллективу в прошлом году. Как и в прошлом сезоне, Ферруччи будет совмещать работу в «Хаасе» с выступлением в серии GP3.

«Мы рады, что Сантино вернулся к нам, и ждём его дальнейшего развития в GP3. Нам понравилось то, как он работал в прошлом году и на тестах в Сильверстоуне. Его зрелость в машине и за её пределами впечатляет. Сантино — молодой американский пилот с большим потенциалом. Он многому научится с нами и с DAMS», — приводит слова главы «Хааса» Гюнтера Штайнера пресс-служба команды.