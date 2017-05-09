Росси: мы в «Ямахе» думаем, что решили свои проблемы

Пилот заводской команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси остался доволен результатами тестов, которые прошли 8 мая в Хересе после Гран-при Испании. Несмотря на то что «Доктор» показал 21-е время на круге, он остался доволен тем, что команде удалось решить некоторые из своих проблем с мотоциклом.

«Это были очень важные тесты для нас. Хотя мы и не были в числе самых быстрых гонщиков, мы протестировали различные типы резины, и это было интересно на будущее. Новое шасси работало намного лучше, чем предыдущее. Мы попробовали различные вещи и кое-что поняли на будущее. Мы думаем, что решили проблемы», — цитирует Росси официальный сайт чемпионата.