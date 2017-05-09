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Окон: Барселона выявляет слабые и сильные стороны болида

9 мая 2017, вторник. 11:00. Авто

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон дал комментарий к предстоящему Гран-при Испании.

«После выступления в Сочи я чувствую себя уверенно. Сочи показал, каких результатов мы можем достичь, когда всё идёт по плану, потому что мы улучшали машину с каждой сессией.

Возвращение в Барселону — это возможность увидеть, насколько мы улучшили автомобиль с зимних тестов. Это трасса, которая показывает ваши сильные и слабые стороны. На ней первостепенными являются аэродинамика и уверенность.

Я рад снова оказаться в Европе. Это ближе к дому, и всё кажется более знакомым, потому что я много гонялся в Барселоне, когда был ещё моложе. Мне очень нравится конфигурация трека, есть повороты, такие как первый и второй, где вы не можете позволить себе ошибиться, потому что это повлияет на скорость прохождения третьего. Последний сектор круга очень техничный, на нём необходимо быть предельно точным, чтобы не потерять время», — цитирует Окона пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Эстебан Окон Формула-1 Гран-при Испании
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