Седых — о первом этапе RDS: на основной машине умер двигатель, но я стала шестой

Победительница финального раунда RDS 2016 Екатерина Седых подвела итоги своего участив в первом этапе Российской Дрифт-серии 2017 на Moscow Raceway.

«Этап Российской Дрифт-серии впервые прошёл на Moscow Raceway. Это очередной шаг вперёд в развитии и самого чемпионата, и нас, пилотов. Здесь потрясающий паддок, множество развлечений для зрителей и, самое главное, конфигурация трассы для дрифта — получилась очень интересной, сложной и скоростной. С каждым новым заданием судей на новой трассе и с каждым новым проездом с соперниками растёт мой уровень пилотирования.

Этап на Moscow Raceway сложился для меня непросто. Я сразу же столкнулась с техническими проблемами. На основной машине умер двигатель. Причины мы узнаем позже, после его вскрытия. Пришлось выступать на запасном менее мощном автомобиле. Благодаря работе команды его удалось успешно настроить. Я стала шестой в квалификации и заняла шестое место по итогам этапа. РДС-Запад – сильнейший чемпионат страны по дрифту. Здесь как минимум первые 16 фамилий из таблицы результатов – топ-пилоты. Но каждый из нас стремится быть именно первым, и я – не исключение!» — заявила Седых.