Хорнер: «Ред Булл» всё ещё может догнать «Мерседес» и «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что у его команды ещё есть шансы побороться за титул в сезоне-2017.

«Новый регламент всё ещё незрелый, и мы определённо будем становиться сильнее. Очевидно, что «Феррари» и «Ред Булл» до сих пор были лучше нас, но мы старались в меру своих возможностей минимизировать ущерб. У нас всё ещё есть шансы их догнать», — цитирует Хорнера Speed ​​Week.

Также босс австрийской команды прокомментировал предположения о том, что недостаточная конкурентоспособность команды может спровоцировать Даниэля Риккардо покинуть «Ред Булл». «Я не вижу разницы между Риккардо сегодняшним и тем, каким я знал его в прошлые годы. Конечно, он хочет быть конкурентоспособным, но он не станет. Сезон-2015 был для него гораздо более неприятным», — заявил Хорнер.