Босс ГП Испании: эра в Ф-1 без Экклстоуна — другая

Босс автодрома «Каталунья» Висенс Агилера считает, что нынешняя Формула-1 отличается от той, что была при Берни Экклстоуне.

«В Liberty Media всё по-другому. Было важно, чтобы Чейз Кэри (новый босс Формулы-1) поддержал гонку и я с ним познакомился. Я стараюсь заложить фундамент, чтобы эта гонка проходила по крайней мере ещё 10 лет.

Гонки стали более скучными и предсказуемыми. Я несколько раз просил Берни изменить это, но он этого не делал… Со стороны FIA и FOM было ошибкой сделать продукт, который стал более дорогим и менее привлекательным», — цитирует Агилеру Marca.