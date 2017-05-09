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Босс ГП Испании: эра в Ф-1 без Экклстоуна — другая

9 мая 2017, вторник. 14:52. Авто

Босс автодрома «Каталунья» Висенс Агилера считает, что нынешняя Формула-1 отличается от той, что была при Берни Экклстоуне.

«В Liberty Media всё по-другому. Было важно, чтобы Чейз Кэри (новый босс Формулы-1) поддержал гонку и я с ним познакомился. Я стараюсь заложить фундамент, чтобы эта гонка проходила по крайней мере ещё 10 лет.

Гонки стали более скучными и предсказуемыми. Я несколько раз просил Берни изменить это, но он этого не делал… Со стороны FIA и FOM было ошибкой сделать продукт, который стал более дорогим и менее привлекательным», — цитирует Агилеру Marca.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Берни Экклстоун Формула-1 Формула-1 Гран-при Испании
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