Боттас: шины не решат исхода битвы за чемпионство

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не считает, что шины станут решающим фактором в борьбе за титул. На данный момент «Феррари» лучше работает с новыми покрышками «Пирелли», однако, по мнению финна, это лишь вопрос времени, когда все будут работать с шинами примерно на одном уровне.

«Труднее оценивать каждый компаунд с каждым типом асфальта и то, как шины себя ведут. Так было всегда в Формуле-1, но я думаю, что теперь, когда наша машина и болид «Феррари» настолько равны, то такие вещи, как резина, могут решить исход борьбы.

В конце концов, это единственное, что относится к контакту машины с поверхностью трассы. Но я думаю, что в будущем мы будем всё меньше говорить о шинах. Как только команды узнают о том, как выйти в рабочее окно для покрышек в любых условиях, то будут равны в работе с шинами. Так что тогда мы будем меньше говорить о покрышках и больше о о автомобилях, настройках и развитии болидов», — цитирует Боттаса Autosport.