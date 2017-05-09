Кальтенборн: «Заубер» открыт для всего в партнёрстве с «Хондой»

Руководитель «Заубера» Мониша Кальтенборн заявила, что швейцарская команда готова ко всему в новом партнёрстве с «Хондой». Ранее стало известно, что со следующего сезона «Заубер» перейдёт на двигатели японского производителя.

«Мы посмотрим, как всё пойдёт. Мы действительно в самом начале. Я не знаю сути их сделки с «Маклареном». У нас очень разные проекты, посмотрим, сможем ли мы извлечь взаимную выгоду от нашего сотрудничества.

Мы были в ситуации, когда являлись командой-производителем, теперь мы не производитель, а команда-клиент. Но мы знаем, что с ними у нас много возможностей, и это одна из причин, по которой мы решились на это партнёрство. Слишком рано говорить, что мы готовы на то-то и то-то, но да, мы открыты для чего угодно», — цитирует Кальтенборн Autosport.