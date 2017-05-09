Масса: не думаю о том, что будет в следующем сезоне

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса дал понять, что при определённых раскладах мог бы остаться в Формуле-1 и в 2018 году.

«Это хороший год для меня, и я бы хотел продолжить работать в том же духе, но я правда не задумываюсь о том, что будет в следующем сезоне. Сейчас для меня существует только настоящее, а дальше мы посмотрим, как будут складываться события.

Я наслаждаюсь происходящим, и если я продолжу быть конкурентоспособным и буду получать удовольствие от гонок, то я продолжу. Пока же я делаю всё, что могу, и получаю от этого наслаждение без какого-либо давления на себя. Машина хороша, а когда машина даёт вам возможность проводить хорошие гонки — это всегда радует", — приводит слова Массы Crash.